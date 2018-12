Koning Harald: ’Zonder zeilen is leven minder leuk’

Het vraaggesprek maakte deel uit van het jaaroverzicht over de werkzaamheden van de Noorse koninklijke familie. Harald zeilde als tienjarige al zijn eerste regatta, zo vertelde hij in de uitzending aan zoon kroonprins Haakon. Zeilen is deel van wie hij is en hij heeft in navolging van zijn vader wijlen koning Olav – die in 1928 goud won bij de Olympische Spelen in Amsterdam – driemaal deelgenomen aan de Spelen.

Afgelopen zomer nam Harald in de boot van zijn vader deel aan het WK voor 8 meterboten. „Met de jaren word je niet beter, maar je brengt wel je ervaring mee”, aldus Harald (81), die van mede-zeilers veel lof kreeg. Aan boord telt het koningschap niet, er moet gewerkt worden als team. „Ik ben blij dat ik niet apart word behandeld.”

Koningin Sonja kreeg in het programma dezelfde vraag voorgelegd, maar dan ten aanzien van kunst en natuur waarin zij zich graag verliest en waarin zij inspiratie, rust en ontspanning vindt. Alvorens te antwoorden, wilde ze eerst weten wat haar man had gezegd. Ze was het met hem eens: het leven en het koningin zijn zouden minder leuk en aardig zijn zonder beide.