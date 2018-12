Iggy Azalea: ’Ik ben doodop’

Haar bericht kwam enkele uren nadat ze onder vuur kwam te liggen omdat ze doorging met haar optreden in Rio de Janeiro terwijl één van haar dansers een epileptische aanval kreeg. Op sociale media verscheen vervolgens veel kritiek dat Iggy eerder had moeten stoppen en hulp had moeten halen.

„Soms word ik echt doodmoe van de wereld. Het voelt alsof alles wat ik doe wordt aangegrepen om mij onderuit te halen, waarom mijn muziek vreselijk is, waarom mijn kleren lelijk zijn, waarom ik er niet toe doe of waarom ik een vreselijk persoon ben”, schrijft de 28-jarige Australische rapster. „Ik ben doodop. De laatste vier jaar leef ik op een wereld waar ik gewoon niets goed kan doen. Het is moeilijk om dat te negeren en gemotiveerd te blijven.”

Iggy besluit haar bericht met een oproep aan haar fans en haters om vriendelijker voor haar en elkaar te zijn.

