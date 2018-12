Nederlander maakt muziek voor Disney-reclame

„Ik heb een melancholieke, niet zo’n luide stem en dat vonden ze blijkbaar mooi!”, vertelt de muzikant in een interview met ANP. In de reclame gaat een jong wollig eendje op zoek naar zijn held Donald Duck en vindt hem uiteindelijk, tot zijn grote vreugde, in Disneyland Parijs.

Sean Christopher vertelt dat de reclamespot meteen viral is gegaan. „Ik krijg heel veel berichtjes via Facebook met heel veel positieve reacties op mijn nummer. Omdat het zo goed ontvangen wordt, maak ik er binnenkort een volledige versie van die te streamen is.”