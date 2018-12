Douwe Bob met vriendin op stap in India

Douwe Bob liet donderdag al weten dat hij naar India gaat, bij een foto van zichzelf in een vliegtuig, waaruit uit niets blijkt dat hij wel heel bijzonder gezelschap heeft. Maar ene Anouk plaatst vrijdag op haar Instagram een kiekje van zichzelf met de zanger, waarop duidelijk blijkt dat zij samen naar het Aziatische land zijn afgereisd.

Onduidelijk is of zij de nieuwe liefde van Douwe Bob is. Maar wie haar op Instagram een tijdje volgt, lijkt haast niet anders te kunnen constateren. Al enige tijd plaatst zij berichten van hen samen, of het nu aan een kerstdiner is, of op de ijsbaan. Ook Douwes hondje Tammy ontbreekt niet. De blondine zat een week geleden bovendien op de tribune bij de opnames van All You Need is Love en verklaarde haar aanwezigheid met de woorden: „Vriendlief treedt op.”

Het zou een nieuwe fase kunnen zijn in het rumoerige liefdesleven van Douwe Bob, dat dit kalenderjaar nog begon met een pijnlijke relatiebreuk - die hem weliswaar inspireerde tot zijn succesvolle album The Shape I’m In - maar zijn management is vrijdag niet bereikbaar om meer duidelijkheid te scheppen en ook zelf zwijgt hij voorlopig in alle talen.

Bekijk ook: Douwe Bob en vriendin zetten tattoo