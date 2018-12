Javier Guzman speelde conference ook in Afghanistan

In zijn conference komt Javier ook op voor militairen. „Het is dus een echte onvervalste oudejaarsconference geworden, waarbij een specifieke groep mensen een extra steuntje in de rug gekregen heeft. Namelijk de militairen en de veteranen. Maar ook de thuisblijvers verdienen een pluim”, aldus de 41-jarige cabaretier.

De show van Javier wordt maandag op oudejaarsavond om 20.00 uur uitgezonden op Comedy Central. Hij is naast Marc-Marie Huijbregts (NPO 1) en Guido Weijers (RTL 4) de derde die met een conference op televisie komt.