Jan, Nick en Simon voelen geen rivaliteit om Televizier-Ring

„Jan is netjes uitgenodigd voor de afterparty. Al kan die nu niet worden georganiseerd”, grapte Nick tegen RTL Boulevard. Volgens Jan heerst er ’geen rivaliteit’ tussen hem en zijn dorpsgenoten. „Nick, Simon, Kees en ik gaan gewoon in één auto.”

Het zangduo vindt het erg spannend of de prijs donderdag in de wacht wordt gesleept. „Ik ben heel nerveus hierover”, zegt Nick. Voor Jan, die met Beste zangers al twee keer eerder werd genomineerd, is het minder eng. „Ik heb eerlijk gezegd helemaal geen zenuwen. Ik heb er al twee keer eerder gezeten. Wel of geen zenuwen verandert niet zo veel. Ik laat het gewoon over me heen komen.”

Naast Homeward Bound en Beste zangeres maakt ook Over mijn lijk kans op de Gouden Televizier-Ring. De tv-prijzen worden donderdag uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.