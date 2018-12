Boef bovenaan in album Top 100

93 is Boefs tweede nummer 1-album. Vorig jaar april stond hij al eens vijf weken op de eerste plaats met Slaaptekort.

Na Boef en Frenna wordt de top 3 gecompleteerd door Anouk met Wen d’r maar aan. Zij heeft op haar beurt Michael Bublé en nieuwkomer 21 Savage achter zich staan. De Amerikaanse rapper komt binnen met zijn nieuwe album I Am > I Was, wat hem zijn eerste top 10-notering in Nederland oplevert.

