Grote schoonmaak Japanners extra belangrijk

Ze bereiden zich dit keer niet alleen voor op een nieuw jaar maar ook op een nieuw tijdperk en jaartelling die begint met het aantreden van de nieuwe keizer Naruhito op 1 mei.

De grote schoonmaak is geen sinecure. Het huis moet spic en span voor de verwelkoming van de nieuwjaarsgod die geluk, goede gezondheid en voorspoed brengt. Japanse media staan deze dagen vol met huishoudtips en wat vooral niet te vergeten bij het aan kant maken van de woning. Veel Japanners gebruiken de vrije dagen rond nieuwjaar ook voor vakantie en de treinen zitten overvol. Het einde van het Heisei-tijdperk zorgt daarbij voor een extra dimensie.

In Japan bestaan namelijk twee jaartellingen naast elkaar. Volgens de westerse kalender is het 2018, maar volgens de Japanse kalender is het Heisei 30. Dertig jaar geleden namelijk volgde keizer Akihito zijn overleden vader Hirohito op, waarmee een einde kwam aan het Showa-tijdperk. De regeertijd van iedere keizer krijgt een eigen naam en na zijn overlijden wordt een keizer ook aangeduid met de naam van zijn tijdperk. In toespraken heeft Akihito het over keizer Showa wanneer hij spreekt over zijn vader.

Hoop

Het kiezen van een naam voor een tijdperk is geen eenvoudige opdracht want er moet aan allerlei randvoorwaarden worden voldaan, van het gebruik van de juiste twee Chinese karaktertekens (’kanji’) tot het rekening houden met welke karakters eerder zijn gebruikt. De naam moet ook een positieve impuls geven en hoop voor een betere toekomst uitspreken. Heisei betekent zoveel als ’vrede bereiken’.

Het bedrijfsleven en uiteraard kalendermakers willen graag snel weten wat de naam wordt van het tijdperk van Naruhito, maar de regering heeft alleen gezegd deze voor de troonswisseling bekend te zullen maken. Het jaar 2019 is dan jaar 1 van de nieuwe Japanse jaartelling, en jaar 2 begint op 1 januari 2020.