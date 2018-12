All I Want for Christmas ook weer bovenaan in Single Top 100

All I Want For Christmas Is You stond op 31 december 2016 voor het eerst op nummer 1 in Nederland. De single ging daarmee de recordboeken in als het nummer met de langste aanloop naar de koppositie (53 weken). Deze week staat het nummer van Mariah voor de 63e week genoteerd.

De vooruitzichten voor Mariah zijn overigens niet erg goed. Twee jaar geleden viel ze vanaf nummer 1 uit de lijst, waarmee ze eveneens een record neerzette. Traditiegetrouw verdwijnen de meeste kerstsingles in de eerste week van januari uit de Single Top 100.

De feestdagen zijn deze week sowieso goed vertegenwoordigd. Alleen de top 10 bestaat al uit zes kerstsingles. Het totaal staat liefst op 47 stuks, waarmee het record van 32 van vorig jaar is verpletterd. Vele klassiekers stonden nog niet eerder zo hoog in de lijst. Zo staan Chris Rea (Driving Home For Christmas) en Andy Williams (It’s The Most Wonderful Time Of The Year) voor het eerst in de top 10.