Queen hield privédienst met Mike en Zara Tindall

„Twee jaar geleden voelde ze zich niet zo goed en ging ze niet naar de kerk en het was duidelijk dat wij ook niet gingen zo kort na ons verlies. Toen hebben we zelf een dienst gehouden, met zijn drieën”, onthult Mike in de YouTube-talkshow House of Rugby.

De schoonzoon van prinses Anne zegt ook dat hij die dag een felle kleur droeg in de poging de stemming te verhogen. Normaal gesproken wordt meestal iets donkers gedragen tijdens sombere tijden. „Ik had zoiets van ’misschien had ik iets anders moeten dragen’, maar ik wilde de stemming verbeteren”, aldus Mike. „En dat lukte.”

Tijdens het interview sprak Mike, voormalig Engels rugby-international, ook over hoe het is om kerst te vieren met de koninklijke familie. „Op eerste kerstdag is het vaak wat rustiger omdat er alleen een koud buffet is”, zegt Mike. Volgens hem komt dat omdat dan al het personeel vrij. „Kerstavond is het hoogtepunt voor de familie.”