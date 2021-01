Recensie ’Afhankelijkheid’: Verslag van een verslaving

Premium TV

Nieuw seizoen Married at first sight: ’We gaan vol voor de droom’

Trouwen met een volslagen onbekende op basis van de wetenschap. In het mafste koppelprogramma op de Nederlandse tv, Married at first sight, wordt opnieuw gestreefd naar ’en ze leefden nog lang en gelukkig’. Maar, zo is afgelopen seizoenen gebleken, de liefde laat zich niet dwingen. De makers hebben ...