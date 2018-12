Emma Stone heeft het hele jaar niets gedaan

Wat ze in 2018 had gedaan, was voor haar niet duidelijk. „Ik heb geen taal geleerd, ik heb niet geleerd om te koken, ik ben dwalende geweest.” Toch geeft de Oscar-winnares wel aan dat haar zelfvertrouwen is gegroeid in de laatste jaren. „Het is okay als niet iedereen je mag”, vertelde ze over haar plek in de schijnwerpers.

Dat Emma’s carrière alleen maar beter lijkt te worden, wordt bewezen door het succes van The Favourite. Samen met Olivia Coleman en Rachel Weisz speelt ze in de film over het Britse hof onder Koningin Anne in de 18e eeuw. De film is nu al genomineerd voor vier Golden Globes, en zal pas op 3 januari 2019 te zien zijn in de Nederlandse bioscopen.