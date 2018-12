Angelina Jolie overweegt politieke carrière

De nodige ervaring denkt ze in ieder geval wel te hebben. „Ik kan met overheden werken, maar ook met militaire organisaties. Ik zit in een positie waarin ik veel gedaan kan krijgen.” Jolie zet zich al jaren in voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) en heeft de titel Speciaal Gezant gekregen. Ze heeft campagne gevoerd tegen seksueel geweld in oorlogsgebieden en tegen de onmenselijke behandeling van vluchtelingen.

Ze zegt zich ’voorlopig’ stil te houden wat de politiek betreft. Maar toen de interviewer vroeg of Jolie op de presidentiële kandidatenlijst van de Democraten komt te staan, antwoordde ze geen ’nee’. In plaats daarvan sloot ze het onderwerp af met „dank je.”