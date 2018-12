Boer Marc overweegt verhuizing naar NL

„Of we in de toekomst in Nederland, Zambia of ergens anders werken, weten we niet. We sluiten nog niets uit”, vertelt zijn vriendin Merel aan LINDAnieuws.

Hoewel Merel het wel ziet zitten om te verkassen naar het Afrikaanse land, heeft ze nog een zoontje uit een eerdere relatie. Daarom is het nog onduidelijk of Marc naar Nederland verhuist of dat zij zijn kant op komt.

Bekijk ook: Boer Tom wordt vader

Vlak voor oud en nieuw reist Marc in ieder geval af naar Nederland om bij de bevalling te kunnen zijn, maar door de afstand heeft hij veel van de zwangerschap moeten missen. „Hij heeft qua zwangerschap niet alles meegemaakt, maar steeds als ik in Zambia was, zag hij dat m’n buik weer een beetje groter was geworden.” Volgens haar is de afstand de afgelopen tijd geen ramp voor de twee geweest. „Het is natuurlijk anders dan wanneer je samenwoont, maar misschien was die afstand soms ook wel goed, met al die rondvliegende hormonen in huis, haha”, aldus Merel.