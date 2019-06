Serie One Day At A Time toch gered

De streamingservice maakte in maart in een serie tweets bekend niet verder te gaan met de show, die werd geprezen om de positieve manier waarop het een Cubaans-Amerikaans gezin met beperkte financiële middelen liet zien. „We hebben de ontzettend moeilijke beslissing gemaakt niet verder te gaan met One Day At A Time”, aldus het bedrijf, dat stelde dat het naar oplossingen had gezocht, maar er uiteindelijk simpelweg niet genoeg mensen keken naar de show.

Fans van de serie over de drie generaties van de familie Alvarez reageerden boos en startten de hashtag #SaveODAAT. Ook makers en cast, onder wie Hollywoodlegendes Rita Moreno (87) en Norman Lear (96) spraken de hoop uit op een doorstart. Lang leek dat niet mogelijk, omdat Netflix de rechten heeft op de eerste drie seizoenen. Volgens Vulture hebben de partijen nu toch een deal gesloten waarin Pop TV, onderdeel van CBS, ook die afleveringen uit mag zenden.

De cast reageerde donderdag verheugd op de doorstart. Moreno twitterde na de bekendmaking „We’re backkkk” en Isabella Gomez, die in de serie haar kleindochter speelt, liet op Twitter weten: „Ik kan niet geloven dat ik dit typ, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Jullie hebben dit voor elkaar gekregen. De familie Alvarez keert terug.”