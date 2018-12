Eva Jinek: ’De omschakeling is groter’

„Er is altijd een omschakeling, maar die is nu nog groter”, vertelt Jinek. Haar vriend, Dexter van der Voorn, zal thuisblijven met baby Pax. „Ik heb nu toch meer begrip voor moeders die zeggen dat het een ingewikkeld moment is als je weer gaat werken. Ik voel dat zelf ook wel zo.” Wel voelt ze dat haar emoties ’opener en toegankelijker’ zijn geworden na de bevalling. „In een talkshow heb je politieke discussies, maar ook gewoon gesprekken met mensen. Je wilt juist dichtbij je gevoelens zitten, want dat maakt je een goede luisteraar en iemand die meeleeft in het verhaal van wat je hoort. Dat moet niet te veel zijn, het gaat om de balans.”

Over het jaar 2018 zegt ze: „Eigenlijk stond het hele jaar in het teken van Pax, dat is zo’n grote gebeurtenis in een mensenleven, al het andere valt in het niets.” Ook is Jinek ’mega dankbaar’ voor de vele awards die ze gedurende het jaar in ontvangst mocht nemen. Haar loopbaan op televisie duurt nu al 10 jaar, maar haar serie over Amerika noemt zij haar ’kentering’ voor het grote publiek. „Dat was voor veel mensen een kans om anders naar mij te kijken dan ze daarvoor deden.”