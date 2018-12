’Femke Halsema verhuist naar ambtswoning’

Van de zomer liet Femke al weten dat ze pas later in het jaar zou verkassen naar de ambtswoning, maar volgens AT5 waren er in eerste instantie twijfels omdat er onder andere te weinig groen voor de hond van het gezin zou zijn.

Eerder vertelde ze in een interview met de site van de gemeente zich te verheugen op de verhuizing. „Mijn twee tienerkinderen hebben opeens in de gaten dat ze straks om de hoek van Pathé en van het Rembrandtplein wonen. Ikzelf verheug me op het wonen op één verdieping met ons allen, de bovenste, dat vind ik gezellig.”

Ook maakt ze er geen geheim van dat ze een hoge huur moet betalen, ondanks dat het pand gemeentelijk bezit is. „De ambtswoning is niet gratis overigens, ik betaal een flinke huurprijs. Dat mag best gezegd worden”, aldus Femke.