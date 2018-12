Famke Janssen probeert stigma’s te voorkomen

Al voordat ze de rol van Xenia Onatopp in de 007-film op zich heeft genomen, was ze ermee bezig om zich niet getypecast te laten worden. „Voordat ik een actrice was, was ik een model. Ik wilde van het stereotype van model-wordt-actrice afkomen door op het hoogtepunt van mijn carrière naar de universiteit te gaan. Daarna ging ik terug naar acteren om met een schone lei te beginnen.”

Juist toen kwam Famke voor stereotype-uitdagingen te staan. Na haar femme-fatale personage als Xenia heeft Famke talloze soortgelijke rollen afgeslagen zodat het type personage niet aan haar zou blijven kleven. „Ik wilde niets doen met pistolen”, vertelt ze. „Ik denk dat mensen mij als een rare buitenlander zagen, ze konden mij niet echt plaatsen. Ik ben mij daarom gaan focussen op de meest Amerikaanse rollen die ik kon verzinnen.”

Famke richtte zich sindsdien op kleine rollen om meer verhalen te kunnen vertellen. Dat duurde totdat ze een superheld werd. In 2000 werd de actrice Jean Grey in de X-Men-films. Ze bleef het gezicht van de superheldin in iedere vervolgfilm tot en met 2014. „Het is grappig en interessant om te zien hoe ik mijzelf van het type personage probeer te distantiëren, maar toch op de een of andere manier ernaar terug gekatapulteerd word. Maar de rollen hebben mij ook enorme successen gebracht. ”