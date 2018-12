’Meghan verdeelde joints op haar eerste bruiloft’

Engelson zou via personeel van de Jamaica Inn waar het bruiloftsfeest werd gehouden en de speciaal uit Amerika ingevlogen vrienden en familie verbleven, genoeg ’weed’ hebben gekocht om iedereen een paar joints te schenken. Meghan hielp mee met het rollen en verspreiden daarvan, zo meldt het Britse tabloid The Sun vrijdagavond in een ’world exclusive’.

Dat er veel marihuana voor handen was, had Meghans praatgrage vader Thomas recentelijk al onthuld in een televisiegesprek. Marihuana hoorde ook volgens hem bij de bestemming Jamaica en er was ook niemand die zich eraan had gestoord. Zelf had hij de gekregen joints weggeven en hij dacht ook niet dat Meghan een echte liefhebber was.

Volgens The Sun zou uit e-mailcorrespondentie blijken dat Meghan, sinds afgelopen mei als echtgenote van de Britse prins Harry hertogin van Sussex, zich destijds wel met de distributie van de 200 joints had bemoeid. Maar ook The Sun laat een niet nader genoemde bruiloftsgast aan het woord die vertelt dat het vooral de vrienden van de bruidegom waren die erop los paften. „Meghan was toch meer van de champagne en rosé”, tekende de krant op.

Geen gedoogbeleid

Jamaica kende in die tijd nog geen gedoogbeleid ten aanzien van marihuana, maar daar maakte Meghan zich geen zorgen over. Volgens de krant zal het ’nieuws’ koningin Elizabeth onaangenaam verrassen, maar zal ze over haar hart strijken in de wetenschap dat de hertogin voor haar huwelijk met Harry nóg een leven heeft gehad.

Dat Harry na experimenteren met cannabis door zijn vader prins Charles naar een afkickkliniek voor drugsverslaafden werd gestuurd, staat volgens The Sun in schril contrast met het drugsvriendelijke huwelijksfeest van Meghan.