YouTuber Jake Paul ontkent aanranding

Paradise beschuldigde Paul afgelopen week in een filmpje op YouTube van aanranding. Dat zou zijn gebeurd toen ze in de zomer van 2019 bij hem op bezoek was. Volgens haar hebben ze wel met haar instemming gezoend, maar dwong Paul haar daarna tot orale seks. „Hij zat aan mij, maar ik wilde dat niet. Seks is voor mij heel belangrijk. Ik ben gewend dat als ik geen seks wil, mensen dat respecteren”, aldus Paradise. „Hij wachtte niet op mijn instemming. Dat is niet oké.”

Paulbenadrukt dat hij beschuldigingen van seksueel misbruik niet licht opvat, en dat niemand dat zou moeten doen. „Maar om heel duidelijk te zijn: deze aantijgingen zijn honderd procent niet waar.” De YouTuber beschuldigt Paradise ervan slechts uit te zijn op aandacht voor haar OnlyFans-pagina en andere influencerondernemingen.

Hij stelt bovendien dat het geen toeval is dat ze met haar verhaal naar buiten komt in de week waarin hij in de spotlight staat, omdat hij dit weekend een grote bokswedstrijd heeft. „In de periode waarin haar verhaal plaatsvindt had ik een relatie”, aldus Paul, „Ik ben opgegroeid als moederskind en respecteer vrouwen en moeders meer dan wie dan ook. Ik heb zeker nooit een meisje aangeraakt zonder haar instemming.”