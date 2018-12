Hadden 50 minuten Schumacher kunnen redden?

Nog steeds leeft de wereld mee met MICHAEL SCHUMACHER. Donderdag wordt hij vijftig, vandaag is het exact vijf jaar geleden dat de Duitse Formule 1-grootheid bij een ski-ongeluk zó ernstig ten val kwam, dat hij maanden in kunstmatige coma werd gehouden. Al die jaren is hij inmiddels herstellende van die 29e december van 2013, maar niemand weet hoe het nu exact met hem gaat. Een reconstructie van die dag werpt nu echter nieuw licht op die zo dramatische dag...