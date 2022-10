Zien: Johnny Depp onherkenbaar na scheerbeurt

Nadat hij eerder dit jaar een paar weken het wereldnieuws domineerde door de lasterzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard, is Johnny Depp nu bezig aan een wereldtournee met zijn goede vriend en muzikant Jeff Beck.

Na een optreden in New York, maakten de twee nog even de tijd om het publiek te groeten en wat handtekeningen te zetten. Vele aanwezigen moesten echter twee keer kijken om te checken of het wel de echte Johnny Depp was die voor hen stond. De Pirates of the Caribbean-acteur zag er na een scheerbeurt dan ook plots helemaal anders uit. Helemaal onherkenbaar is misschien een brug te ver, maar het verschil met zijn verschijning in de rechtbank enkele maanden geleden, is toch groot.