Kevin Spacey wil wegblijven bij misbruikproces

Volgens de krant hebben de advocaten van de acteur aan de rechter gevraagd of hun cliënt de zitting aan zich voorbij mag laten gaan. Volgens de regels van de rechtbank zijn gedaagden verplicht ter zitting te verschijnen, tenzij de rechter anders beslist.

Een openbaar aanklager meldde deze week dat Spacey zich op 7 januari voor de rechter moet verantwoorden wegens beschuldiging van onbehoorlijk gedrag en mishandeling. De voorbereidende zitting voor het proces is 20 december geweest. Spacey zou zich in juli 2016 in een bar in Nantucket hebben vergrepen aan de zoon van een tv-presentatrice.

Frank Underwood

Sinds 2017 is Spacey ruim dertig keer beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. Sinds de aantijgingen heeft hij niet meer geacteerd.

Afgelopen week publiceerde hij wel een zelf geproduceerd filmpje (Let Me Be Frank) waarin hij zich voordoet als Frank Underwood, het karakter uit de Netflix-serie House of Cards. Spacey’s rol werd daarin geschrapt toen de aantijgingen van misbruik bekend werden.

