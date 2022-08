Premium Het beste van De Telegraaf

’Jullie denken toch niet dat dít vakantie is voor mij?’ Zijn Spaanse royals nog welkom op Mallorca?

Een ongelukkige uitspraak van koningin Letizia leek grote gevolgen te hebben voor de vakanties van de Spaanse royals op Mallorca. Het gezin mag daar elk jaar gebruik maken van een prachtig buitenhuis op de Spaanse vakantiebestemming, maar nadat de ’ondankbare’ echtgenote van koning Felipe de eilandbewoners – die de kosten van een miljoen per jaar dragen – had beledigd, zagen zij hen liever gaan dan komen… Maar nu bindt de vorstin in!