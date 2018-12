Auteur A.F.Th. van der Heijden: ’Maagverkleining? Ik eet al zo weinig’

In gesprek met Volkskrant Magazine geeft de schrijver toe dat iets meer lichaamsbeweging geen kwaad kan. „Dat heb ik de afgelopen jaren wel steeds geprobeerd. Dat gaat cyclisch, daarna verwaarloos je het weer. Ik zou eigenlijk meer moeten bewegen, ja. Dat zitten nu ineens als roken geldt, vind ik wel een rotstreek van de wetenschap. Heb ik verdomme mijn hele leven niet gerookt, in tegenstelling tot mijn vader en mijn zusje, en dan krijg je te horen dat zitten net zo ongezond is als roken. Waarvoor heb ik dan zo mijn best gedaan?”

"Mijn drankinname is minder dan mensen altijd denken"

Een logische oplossing zou een personal trainer zijn. „Maar ja, dan zit je dus weer met die afspraken. Ik was op mijn 14e al een mollig knaapje. Mijn moeder was op haar 30e al oud en omdat ik erg op haar leek, heb ik altijd gedacht dat mij dat ook stond te wachten. Daar heb ik mijn hele leven tegen gevochten.”

Crashdiëten

In 2010 overleed Van der Heijdens zoon Tonio, die hij had met Mirjam Rotenstreich. Het verlies van zijn zoon leidde ertoe dat de auteur niet meer op gewicht kon blijven. „Er is gewoon geen kruid tegen gewassen. Ik heb alles geprobeerd. Van capsules die uitzetten in je maag tot alle mogelijke crashdiëten. Achteraf had ik gewild dat ik die niet had gedaan, dan was het allemaal net iets minder erg geweest. Want je krijgt de kilo’s met rente terug. Het enige wat zou helpen, is als je op dieet gaat en dat de rest van je leven volhoudt. Je kunt ook je maag laten verkleinen. (...) Het klinkt misschien gek, maar ik eet al vrij weinig. Mirjam verbaast zich er altijd over hoe snel ik verzadigd ben. Dus wat moet je met een maagverkleining als je al zo weinig tot je neemt?”

Van der Heijden had met name in het verleden de reputatie een steviger drinker te zijn. Die mening moet volgens de schrijver enigszins worden genuanceerd. „Mijn drankinname is minder dan mensen altijd denken. Misschien komt dat ook door mijn boeken, de drankzucht van Ernst Quispel uit mijn boek Advocaat van de hanen werd door lezers vaak een op een op mij geprojecteerd. Maar ik ben altijd aan het werk en sta mezelf niet toe om door drank een ochtend niet te kunnen werken. Dus dan zou het van de drank in het weekend moeten zijn. Dan drinken we wel een behoorlijke borrel, al slaan we het ook wel eens over. Misschien ben ik er extra gevoelig voor.”