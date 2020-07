Martijn La Grouw gaat ochtendshow SLAM! presenteren

La Grouw was tot eind 2017 al in diverse rollen werkzaam bij SLAM! en is blij dat hij terugkeert. „Ik vind het ontzettend vet om straks weer vast onderdeel uit te maken van deze fijne club. Te gek dat ik de kans krijg om de ochtendshow van SLAM! te presenteren! Het wordt één grote, gezellige bende met de lekkerste én meeste muziek in de ochtend. Bijzijn is meemaken”, zegt hij.

Martijn Zuurveen, directeur bij SLAM!-eigenaar RadioCorp, stelt dat Martijn een enorm groot SLAM!-hart heeft. „We zijn dan ook erg enthousiast dat hij straks weer structureel onderdeel uitmaakt van de club. Hij kent de doelgroep en de zender als geen ander. SLAM! heeft al mooie luistercijfers, maar we weten zeker dat we mede met Martijn SLAM! nog verder kunnen laten groeien.”

La Grouw is de opvolger van Joey van der Velden, die sinds vorig jaar januari de ochtendshow voor zijn rekening nam. Hij blijft als ’vaste vliegende kiep’ verbonden aan de zender.