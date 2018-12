Usher vraagt officieel scheiding aan

Usher en Grace, die in 2015 in het huwelijksbootje stapten, maakten hun breuk in maart bekend. „Na lange overweging hebben we gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan”, lieten de twee destijds weten. „We blijven innig verbonden, liefhebbende vrienden die elkaar blijven steunen in de volgende fases van onze levens.” Een woordvoerder van de Without You-zanger had vrijdag geen commentaar.

De 40-jarige Usher en de negen jaar oudere Grace hebben samen geen kinderen. Uit een eerder huwelijk heeft de zanger twee zoons.