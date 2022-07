Harry en Meghan doneren uit naam van kinderen na overlijden jongen

De moeder van George, voormalig model Kelly McKee Zaijfen, maakte vrijdag op Instagram met een hartverscheurend bericht de de plotselinge dood van haar zoon bekend. „Mijn lieve babyjongen. Mijn wereld valt uiteen in een miljoen stukjes”, schrijft ze. „Je verliet deze aarde en liet zoveel mensen achter die van je hielden. Ik weet niet hoe ik verder moet. Hoe ik kan functioneren. Hoe ik ooit weer vreugde kan voelen, maar ik ga het proberen voor je mooie tweelingzus.” De doodsoorzaak van het jongetje is niet bekendgemaakt.

Kate Jefferson, een vriendin van de gebroken moeder, besloot een inzamelingsactie te organiseren om de rouwende familie financieel te ondersteunen bij het regelen van de begrafenis en ’al het andere waarvoor de familie geld nodig heeft’. „Geen enkele ouder zou een kind moeten verliezen en geen enkel kind zou het verlies van zijn tweelingbroer moeten meemaken. Onze harten zijn gebroken voor de hele familie. Zij zijn een van de meest gulle, filantropische mensen en nu is het onze tijd om iets aan hen terug te geven.”

En dat is dus precies wat ook Harry en Meghan besloten te doen. Uit naam van hun kinderen doneerde het koppel 5000 dollar aan het gezin. Hoewel niet bekend is of de Sussexes het gezin persoonlijk kennen, valt op dat ook de ex-man van Meghan, Trevor Egelson, en zijn vrouw Tracey Kurland 1.000 dollar hebben gedoneerd.

Het beoogde doel van 50.000 dollar is inmiddels behaald.