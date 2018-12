Soundos over DWDD-debacle: ’Ik kon de druk niet goed aan’

De Nederlandse cabaretière van Marokkaanse afkomst werd in 2016 door het programma aangesteld om elke vrijdag de week af te sluiten, maar was van de een op het andere moment niet meer te zien. De Amsterdamse grappenmaker en het programma waren simpelweg geen goede match, zo verklaarde ze later.

„Er is leven na DWDD. Maar het was moeilijk, heel moeilijk”, zegt Soundos in Het Parool. „Het was gewoon niet mijn ding, inspelen op de actualiteit. Ik kon de druk ook niet goed aan. En wat heel vreemd was: de mensen die ik voor de uitzending makkelijk aan het lachen kreeg, leken te verstijven als de camera aanstond. Het was of ik in een koelcel stond. En die keren dat ze wel lachten, hoorde je dat niet in de uitzending. Het publiek werd niet versterkt, je hoorde alleen Matthijs en Marc-Marie.”

Racistisch

Soundos zegt er inmiddels overheen te zijn, maar benadrukt dat het avontuur – en de bijkomende kritieken – haar niet in de koude kleren ging zitten. „Het heeft me echt geraakt hoe negatief er meteen al werd gereageerd bij de aankondiging dat ik huiskomiek van DWDD zou worden. Nog voor ik begonnen was, schreven sommige journalisten dat het een héél slecht idee was mij te vragen. Ik heb toen ook racistische mail ontvangen: mensen vonden dat ik geen recht op die plek had. Heel eng allemaal. Ik dacht: huh, ik ben toch maar gewoon een grappenmaker?”

Ook haar deelname aan Expeditie Robinson, een jaar geleden, leidde regelmatig tot negatieve reacties. Met name op sociale media als Twitter ging het er soms hard aan toe. „Ik maakte iets los bij mensen wat uiteindelijk niets met mij te maken heeft. Een vrouw met een grote mond, die ook nog eens denkt grappig te zijn: sommige mensen kunnen daar niet tegen. We leren onze dochters van zichzelf te houden. Maar als ik na 37 jaar eindelijk durf te zeggen dat ik mezelf goed vind, vinden mensen dat raar en arrogant.”