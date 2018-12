Albert Verlinde: ’Ik ben net te lang doorgegaan met Boulevard’

In gesprek met Het Parool geeft Verlinde toe dat hij eerder zijn biezen had moeten pakken bij het RTL 4-programma, dat hij tweeënhalf jaar geleden na vijftien jaar verliet. „Ik ben er net te lang doorgegaan. En tja, als je over je baan denkt: ik had een jaar geleden al weg moeten zijn, wordt het er natuurlijk niet gezelliger op. Je wordt prikkelbaar, vindt weinig meer leuk. Dat is voor de mensen met wie je werkt ook vervelend. Het was gewoon niet leuk meer.”

"Het spannende aan dit programma moet wel zijn dat er elke minuut iets onverwachts kan gebeuren. Vooral niet vier mensen op een rijtje die netjes hun onderwerpje bespreken."

Verlinden laat doorschemeren dat hij met 6 Inside lijkt terug te gaan naar het Boulevard van acht tot tien jaar geleden. „We gaan wel terug naar die sfeer, maar het spannende aan dit programma moet wel zijn dat er elke minuut iets onverwachts kan gebeuren. Vooral niet vier mensen op een rijtje die netjes hun onderwerpje bespreken. Het is gevaarlijk daarover iets te zeggen. Ik heb zo veel aan dat programma te danken. Ik gaf een keer voorzichtig commentaar. In de studio reageerde Peter R. de Vries: ’Albert Verlinde. Die werkte hier ooit, geloof ik.’ Kinderachtig, je moet wel een beetje tegen kritiek kunnen.”

Bekijk ook: Avondshow Verlinde gaat 6 Inside heten

Voormalig programmadirecteur bij RTL, Erland Galjaard, wilde Boulevard positiever maken, omdat de kijker de privéperikelen van de sterren niet meer zou willen. Een verkeerde gedacht, zo vindt Verlinde. „Dat durf ik wel te zeggen, ja. En dat geldt niet alleen voor Boulevard, maar voor de hele zender: de angel is eruit gehaald. Mensen die de hele avond alles mooi vinden van elkaar, zijn niet leuk om naar te kijken. (…) Hij dacht echt iets goeds te doen voor het programma. Het enige wat ik echt niet prettig vond, was dat Erland het nodig vond om in het openbaar het programma en een van zijn belangrijkste gezichten af te vallen. Toen dacht ik: waarom zou ik nog mijn nek uitsteken als het bedrijf niet trots op me is?”

Op de vraag of Erland hem daarmee heeft gekwetst, zegt Verlinde: „Ja, eigenlijk wel.”