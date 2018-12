Elizabeth verdient bij tijdens kerstvakantie

Voor het lieve bedrag van 95 euro kan op een aantal dagen een exclusieve rondleiding door de belangrijkste staatsievertrekken van het paleis worden geboekt, zo liet de Royal Collection Trust zaterdag nog eens weten. Op elke vrijdag, zaterdag en zondag zijn er tot en met 3 februari 's middags vier tours, die elk plek hebben voor dertig mensen.

Volgende week is de rondleiding de hele week te boeken, dus ook op nieuwjaarsdag. In totaal zijn er tijdens de koninklijke vakantie honderd rondleidingen. Als die allemaal worden volgeboekt, dan verdient de Queen zo'n 285.000 euro, voor aftrek van kosten. Van de champagne bijvoorbeeld die iedere bezoeker krijgt aangeboden, naast een gratis souvenirboek over het paleis.

Buckingham Palace is elk jaar ook tijdens de zomervakanties van de koningin te bezoeken. Dan kan het publiek een vaste route afleggen, en is de toegangsprijs een flink stuk lager, maar dan wel zonder champagne en zonder gids.

Buckingham Palace. Ⓒ EPA