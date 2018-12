Kanye weer boos op Drake

Kanye twitterde zaterdag: „Ik wist tot vanmorgen niet dat Drake mijn vrouw op Instagram volgt sinds september.” Alsof het nog niet genoeg was, stuurde hij daar achteraan: „Ik moest dit wel melden, omdat het belachelijk is en ik het pas vanmorgen zag. Stel je voor dat je een probleem met iemand hebt en diegene volgt je vrouw op Instagram. We wensen deze man het beste en bidden dat hij hetzelfde geluk vindt als dat wij hebben.” Later heeft de rapper de tweets verwijderd.

Eerder claimde een insider tegenover People dat Kim Kardashian het liefst wil dat Kanye kapt met het gebruik van Twitter.

De twee rappers liggen al in de clinch sinds Drake’s vijand, rapper Pusha, in mei het nummer Infrared lanceerde. In het door Kanye geproduceerde nummer rapt Pusha dat Drake een ghostwriter zou hebben. Sindsdien vliegen de beschuldigingen en disstracks over en weer tussen Drake en Pusha, waarin Pusha onthulde dat Drake een zoon heeft met voormalig pornoster Sophie Brussaux.

Halverwege december gooide Kanye weer olie op het vuur. Met meer dan 125 berichten op Twitter liet hij weten Drake’s bloed wel te kunnen drinken en beweerde hij dat Drake zijn gezin bedreigd zou hebben.