Angelina Jolie blij dat kinderen beetje rebels zijn

„Ik wil niet dat ze zich gedragen als perfecte kleine mensen die alleen politiek correcte dingen zeggen. Ze moeten zichzelf kunnen zijn", vertelt Angelina.

Volgens de actrice hebben al haar kinderen, Maddox (17), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) en Knox en Vivienne (allebei 10) een rebelse kant. Hierin herkent Angelina zichzelf wel. „Ik was een beetje een punker toen ik jong was. Ik vond het tof om ergens voor te staan, om moedig te zijn in de levenskeuzes die je maakt en om iets op je eigen manier te doen. Ik heb niet het gevoel dat ik hierin veel veranderd ben", aldus Angelina.