Pieter vraagt steun voor hulpverleners

Hij stuurde daarbij een tweet mee van Politie Nederland. Daarin stond de boodschap en hartekreet ’Achter ieder uniform zit een mens. Laat ons veilig hulp verlenen.’ Ook werd doorgelinkt naar een filmpje met daarin onder meer de 47-jarige ambulance verpleegkundige en keukenprins Paul-Jan die bij de jaarwisseling familie en vrienden achterlaat om te zorgen ’voor jouw veiligheid’.

Pieter van Vollenhoven (79) heeft vanuit verschillende functies veel kanten van de zaken die spelen bij de jaarwisseling gezien. Hij was oprichter van het Fonds Slachtofferhulp, is voorzitter van de stichting Maatschappij & Veiligheid en was onder meer voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij weet wel leed kan worden veroorzaakt.

Twee dagen geleden vroeg Van Vollenhoven de nationale overheid om nu eens duidelijk te maken wat zij onaanvaardbaar vindt bij wat er rond de jaarwisseling gebeurt. „De jaarwisseling is volgens de getallen het gevaarlijkste nationale evenement. Maar de overheid laat alles nu aan de gemeenten over!”, aldus de praktijk hoogleraar risicomanagement. Hij liet zijn bericht vergezeld gaan door een verwijzing naar het zogenoemde vuurwerkmanifest.