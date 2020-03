School Zweedse prinses Estelle dicht om coronavirus

De directeur van de school in Djurgården (Stockholm) liet in een bericht aan alle ouders weten dat een leerling besmet was met het virus. „Het doel van het sluiten van de hele school is de veiligheid van studenten, voogden en personeel te waarborgen”, luidt de verklaring. Volgens een woordvoerster van de school is het niet prinses Estelle die besmet is met het coronavirus.

Donderdag zal de school met meer informatie naar buiten komen over het besmettingsgeval. Mogelijk blijft de school nog enkele dagen gesloten. Verschillende leerlingen van de school zitten thuis al in quarantaine omdat zij in besmette gebieden wonen.