Dwayne Johnson geeft huis aan moeder

Op Instagram plaatste de acteur een filmpje waarin zijn moeder een kaart voorleest, waarin ze een ’gouden ticket’ krijgt om haar nieuwe stulpje zelf uit te kiezen. Johnson plaatste bij het filmpje een lang onderschrift om zijn moeder te bedanken. „We woonden vroeger altijd in kleine appartementjes in het hele land. Het eerste echte huis waarin mijn ouders woonden kregen ze van mij in 1999. Ze scheidden 5 jaar later en zoals het gaat in het leven, gebeurde er van alles en werd het leven ingewikkeld. Sindsdien heb ik er altijd voor gezorgd dat mijn ouders alles hadden wat ze nodig hadden: huizen, auto’s enz.”

„Maar dit keer is het een speciaal huis op een belangrijk moment. Ik heb haar gezegd deze kaart te behandelen alsof het Willy Wonka’s gouden ticket is, omdat zij ieder huis mag uitkiezen dat ze wil, waar dan ook. Ik zeg altijd dat als je een goede moeder hebt, je een goede kans hebt om een net persoon te worden. En toevallig heb ik het enorme geluk om dit soort dingen te kunnen doen.”