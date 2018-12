Dit zijn de eerste beelden van Wie is de Mol?

Naar aanleiding van de eerdere hints was al bekend dat dit seizoen zich afspeelt in Colombia. Deelnemers dit jaar zijn presentatrice Evelien de Bruijn, acteur Rick Paul van Mulligen, journalist en programmamaker Sinan Can, presentatrice Merel Westrik, zanger Nielson, Meester Patissier Robèrt van Beckhoven, actrice Sarah Chronis, presentator Jamie Trenité, presentatrice Evi Hanssen en YouTuber en visagiste Nikkie de Jager.

Op 5 januari 2019 om 20.30 gaat het nieuwe seizoen van start bij AvroTros op NPO 1.