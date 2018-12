Emma Stone: ’Het is oké als mensen je niet leuk vinden’

De actrice geeft toe dat ze in het verleden geregeld over haar eigen grenzen ging om indruk te maken op anderen, maar realiseert zich nu dat dat geen enkel nut heeft, omdat sommige mensen haar gewoon nooit leuk zullen vinden.

„Het is oké als niet iedereen je leuk vindt”, vertelt Emma in de aankomende editie van de Britse Vogue. „En dat maakt het ook niet aantrekkelijk om hen te overtuigen dat je wel leuk bent. Mensen vinden me vaak interessant vanwege mijn charme of iets dergelijks. Maar een deel daarvan is juist mijn beschadigde kant, een deel daarvan bestaat uit mijn tekortkomingen...”, legt ze uit.

„Dat was echt een goede les. Om niet over mezelf te vallen om anderen te overtuigen,. Sommigen zijn simpelweg niet te overtuigen. Niemand heeft een idee van wat ze doen! We proberen allemaal maar gewoon de dag door te komen.”