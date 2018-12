Meghan moet leven met humeurwisselingen pers

Aanvankelijk kon de bruid van de populaire prins Harry geen kwaad doen, al was het vanaf de aankondiging van de verloving in november 2017 duidelijk dat alles wat ze deed onder een vergrootglas zou worden gelegd. Kleding, kapsels, begroetingen, praatjes maken met het publiek, de kniebuiging voor de koningin, het prijskaartje van de kleren, het sluiten van een autodeur en het tonen van affectie voor haar verloofde werden om beurten bekritiseerd en geprezen. Meghan werd een frisse wind genoemd die door de stoffige paleizen waaide, maar tegelijkertijd werd ze ook beschreven als een golddigger die een spoor van vernielingen achterliet in haar ambitie om prinses te worden.

Meghan had daarbij de pech dat de kritiek niet alleen uit de wispelturige tabloids kwam maar tevens van haar eigen familie, ook al had ze met hen al jaren geen contact. Britse en Amerikaanse media lieten familieleden graag aan het woord en vlak voor het huwelijk werd de publiciteit bepaald door vader Thomas Markle die haar eerst wel, toen niet en toen weer wel en uiteindelijk niet naar het altaar van St George’s Chapel in het kasteel van Windsor zou begeleiden. Enkele maanden later zorgden beelden van een vergeefs aan de paleishekken rammelende halfzus Samantha voor leedvermaak.

Andere invalshoek

Meghan kon na het als sprookje beoordeelde huwelijksfeest tot eind oktober, toen ze met Harry onder meer Australië bezocht, nog rekenen op een goede pers. Maar kort daarna, ondanks de aankondiging dat er een in het voorjaar een baby op komst is, begonnen de tabloids te zoeken naar een andere invalshoek. Was de nieuwe hertogin misschien niet te veeleisend en te bazig, hoe stond het eigenlijk met haar relatie met schoonzus Catherine en was het niet eens tijd om vader Thomas weer aan het woord te laten? Zo ontstond opeens het beeld van een snauwende Duchess, die haar plaats niet kende en die een vete uitvocht met Catherine, haar zelfs aan het huilen had gebracht.

Dat Meghan en Harry van Kensington Palace gaan verhuizen naar het terrein van Windsor Castle was bewijs voor de vermeende ruzie die de afgelopen weken steeds verder is uitvergroot, niettegenstaande alle ontkenningen van het paleis. ’Twee kijvende wijven van Windsor’ waren goed voor de verkoopcijfers luidden de conclusies in de meer serieuze kranten die met enige verbazing keken naar de wijze waarop Meghan opeens werd beoordeeld.

Omslag

Als straks de baby er is, zal er weer een omslag komen zo is de verwachting en verder moest Meghan leren leven met de constante aandacht en de humeurwisselingen van de pers. Dat is de prijs die ze moet betalen voor toetreding tot de beroemdste koninklijke familie ter wereld.