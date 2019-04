Connie’s ex door breuk verrast

CONNIE WITTEMAN (67) en haar zeventien jaar jongere vriend EUGENE VAN DUN (50) hebben besloten na vijf jaar een einde te maken aan hun relatie en niet meer samen aan 2019 te beginnen.

„Met een zwaar hart hebben wij helaas, maar in goed overleg, besloten onze relatie te beëindigen. Er is aan beide kanten geen ander in het spel. Wij hebben in de vijf jaar die we samen hebben doorgebracht een fantastische tijd mogen beleven. Wij zullen ieder op onze eigen twee benen verder gaan in 2019. Wij vragen u om onze privacy te respecteren en we zijn beide absoluut niet bereikbaar voor enig commentaar.”

Over de reden van de plotselinge breuk, die voor vrienden volledig uit de lucht komt vallen, is vooralsnog dan ook niets bekend.

Eugene kwam in het leven van de diva na haar scheiding van de inmiddels overleden Free Record Shop-oprichter HANS BREUKHOVEN, met wie zij bijna dertig jaar samen was en drie kinderen adopteerde. Eerder aangekondigde trouwplannen van de twee werden steeds uitgesteld.

De afgelopen zomer was het glamourstel slachtoffer van een brutale inbraak in hun woning in Amsterdam, waarbij voor een vermogen aan juwelen werd buitgemaakt. Twee verdachten zitten vast, begin volgend jaar is de rechtszaak tegen hen.

