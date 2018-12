Margrethe neemt intrek in Fredensborg Slot

Margrethe hoefde de feestdagen niet alleen door te brengen. Haar zoons kroonprins Frederik en prins Joachim brachten de kerst samen met hun gezinnen bij haar door op Marselisborg, dat de koningin in 1967 cadeau kreeg van haar vader koning Frederik IX ter gelegenheid van haar huwelijk met Henrik.

Margrethe gebruikt Fredensborg de komende dagen ook als uitvalsbasis voor haar werkzaamheden in het 37 kilometer zuidelijker gelegen Kopenhagen omdat er wordt gewerkt aan het afwateringssysteem onder het plein van paleis Amalienborg.

Op 1 januari is de koningin al present voor de traditionele nieuwjaarsontvangst en diner in het Christian VII-paleis. Later in de week volgen er nog een reeks recepties en zelfs een rijtoer.