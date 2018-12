Iñaki krijgt churros bij gevangenisontbijt

De voor onder meer fraude en belastingontduiking tot vijf jaar en tien maanden celstraf veroordeelde Iñaki Urdangarin (50) zit als enige man in een aparte afdeling van de vrouwengevangenis van Brieva. Op de eerste dag van het jaar wordt het gebruikelijke ontbijt van brood, boter en jam uitgebreid met chocolade en churros, een populaire gefrituurde Spaanse snack.

Bij het middageten is keuze uit vijf verschillende voorgerechten, met onder meer garnalen, kabeljauw en tonijn. Het hoofdgerecht is varkenshaas met aardappelen, of voor vegetariërs gebakken kabeljauw en andijvie.

Driekoningen

Op het feest van Driekoningen, 6 januari, wordt het ontbijt opnieuw aangevuld met churros en chocolade, terwijl er 's middags als eerste gang een zeevruchten paëlla op het gevangenismenu staat met daarna een entrecote met salade. Het alternatief is een groenteschotel. Het toetje bestaat uit fruit en het traditionele Driekoningengebak, Roscón de Reyes.