Wyatt Russell en Meredith Hagner verloofd

„De liefde van mijn leven heeft me zojuist ten huwelijk gevraagd”, schrijft Meredith bij een reeks foto’s op Instagram. „Hij is de beste man van de wereld. Het was een enorme verrassing, omringd door familie. Ik zou het aanzoek vijf sterren geven op Yelp.”

Russell en Hagner leerden elkaarin 2016 kennen tijdens de opnames van de film Folk Hero & Funny Guy.