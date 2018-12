Kanye kocht dit buitensporige cadeau voor Kim

„Kanye zag het appartement tijdens Art Basel (een grote, prestigieuze kunstbeurs voor hedendaagse kunst, red.) in december en kocht het als kerstcadeautje voor Kim”, vertelt een bron aan Page Six. „Het was een enorme verrassing voor haar.”

Het appartement is ontworpen door Norman Foster en is onderdeel van het Faena House, in de volksmond ook wel ’de strandbunbker voor miljardairs’ genoemd. Het appartement heeft vier slaapkamers en vijf badkamers. Bij het gebouw hoort een privé sportschool, een zwembad en een wellness.