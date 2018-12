Sjaak Bral gehacked om Brexit-lied

„Mededeling van algemeen nut: mijn Facebookaccounts worden belaagd door hackers uit Engeland, Londen. Drie keer raden waarom... #brexitlied”, schrijft Sjaak Bral zondagochtend op Twitter. Ook laat hij een screenshot zien van de hackpoging.

Op de foto is te zien dat er momenteel iemand in Londen op zijn account actief is, terwijl hij 49 minuten daarvoor nog in Den Haag aangemeld was. Op het moment van schrijven is het probleem nog altijd niet opgelost.