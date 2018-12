Märtha Louise is in voor bijzonder duel

„Er zijn een paar dingen waar ik buitengewoon slecht in ben”, aldus de oudste dochter van koning Harald. In het bijgaande filmpje maakt ze dat ook duidelijk wanneer ze in een duel met Ford-chef Per Gunnar Berg met haar Ford met aanhangwagen verkeerskegels omver rijdt.

Ze had het al lang niet meer gedaan, zo bekende ze en nu stelde Ford voor een duel te organiseren met de prinses. „Ga naar je dichtstbijzijnde Ford-dealer en kijk of ze je een Ford Ranger geven die je kunt gebruiken, bevestig een grote aanhangwagen (bij voorkeur een paardentrailer) en doe mee!”, aldus oproep van de prinses voor de ’Hest360FordChallenge.’

Over haar eigen winstkansen is Märtha Louise realistisch. „Je zult me zeker verslaan.”