Dotan showt vriend op Instagram

Bij twee foto’s van hen samen plaatst de zanger een hartje en schrijft hij: „Ik kan niet wachten om je heel snel weer te zien.” Zijn vriend heet Grant, verder is er nog niets over hem bekend.

Dotan maakte eerder deze maand in Waar Is De Mol? bekend op mannen te vallen. Naar eigen zeggen vertelde hij dat toen pas, omdat het hem sterk werd afgeraden door mensen uit de muziekwereld om zijn geaardheid te tonen. In het programma liet hij ook weten al een vriend te hebben: „Ik ben heel blij met hem. Ik voel dat het hem is. Ik wil heel grag de rest van mijn leven samen zijn en ik hoop dat het gaat lukken.”