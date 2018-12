Postkantoor officeel vernoemd naar Jimi Hendrix

Het Jimi Hendrix-postkantoor staat in de straat waar de legendarische gitarist opgroeide. Niet ver van de plek is het Greenwood Memorial Park. Daar ligt Hendrix begraven.

Smith liep al sinds de zomer met het plan rond om het postkantoor naar de gitarist te vernomen. In Renton, in de staat Washington, is al een museum over de in 1970 overleden muzikant.