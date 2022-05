Melania Trump: dít is nu haar nieuwe leven

Premium Buitenland

Conservatieve koning Amerikaanse talkradio overleden

Rush Limbaugh, de koning van de Amerikaanse talkradio is overleden. Voor conservatief Amerika was hij een onbetwiste held wiens boodschap altijd waar was. Links Amerika haatte de controversiële conservatieve personality. Limbaugh werd 70, hij leed al enige tijd aan longkanker. Vorig jaar kreeg hij v...