Top2000-café trekt meer mensen dan ooit

Het tijdelijke café, in 2010 voor het eerst te bezoeken, is gevestigd in het instituut. Radio 2 zendt er elk jaar de jaarlijkse NPO Radio 2 Top 2000 uit. Er kunnen 150 mensen tegelijkertijd in het café. Mensen konden kaartjes online kopen, die waren in een mum van tijd uitverkocht. Aan de deur worden ook kaartjes verkocht.

„Het is vakantie. Mensen hebben zin het huis uit te gaan, ze komen met het hele gezin, van 0 tot 80 jaar, van baby tot oma”, aldus de woordvoerster van Beeld en Geluid. Op het terrein is ook een speciale tent, waar extra activiteiten zijn. Dj’s spelen bijvoorbeeld pubkwissen met het wachtende publiek. „Die zijn ook voor kinderen leuk, we voldoen echt wel aan een behoefte.”

Vorig jaar kwamen 31.000 bezoekers naar Beeld en Geluid om de Top 2000 live mee te maken. „Daar gaan we wel over heen nu.” Maandag worden de bezoekcijfers van dit jaar bekend.